Precipita dal tetto di un edificio di quattro metri: grave operaio a Verolanuova Un operaio di 38 anni è precipitato da un edificio di quattro metri mentre stava riparando un tetto danneggiato dal maltempo che ha colpito nelle ultime ore la provincia di Brescia. È accaduto a Verolanuova, frazione vicino a Bettegno, dove ieri si è abbattuto un tornado che ha distrutto il paese. L’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale per un trauma cranico e uno al volto.

A cura di Simona Buscaglia

Foto di repertorio

Infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 20 settembre, alle 10.41 a Verolanuova, in provincia di Brescia. Al Centro Ippico San Giorgio in via San Rocco un operaio di 38 anni è precipitato dal tetto di un edificio alto quattro metri. Il luogo dell'incidente si trova vicino a Bettegno, località ieri investita dal maltempo. L'uomo, che dalle prime ricostruzioni sembra stesse proprio riparando un tetto danneggiato dal tornado di ieri, è stato trasportato in codice giallo in ospedale con un trauma cranico e uno al volto. A quanto riferito dall'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sul posto sono intervenuti tre mezzi di soccorso, un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Tempestivo anche l'arrivo dei carabinieri di Verolanuova e dell'Ats (Agenzia di tutela della salute). Sul luogo verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso per capire le dinamiche dell'incidente.

Altro infortunio sul lavoro in Lombardia

Il fatto di questa mattina avviene pochi giorni dopo un altro infortunio sul lavoro in Lombardia, questa volta a Como. A Inverigo, due giorni fa, un operaio di 56 anni è rimasto schiacciato mentre lavorava in un’azienda: l’uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni. È stato trovato in arresto cardio circolatorio ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Como. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici di Ats per verificare che siano state rispettate le norme di sicurezza. In via val Sorda numero 5, nell'azienda Italgard, sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un'auto medica e un elisoccorso. Il 56enne è stato trovato in arresto cardio circolatorio: il trauma sarebbe stato causato da uno schiacciamento. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire le dinamiche dell'incidente.