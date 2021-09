Bettegno, tornado spazza via l’intero paese: case distrutte e persone evacuate Il maltempo di ieri domenica 19 settembre ha spazzato via l’intera frazione di Bettegno, a Nord di Pontevico, nel Bresciano: i residenti per ore hanno dovuto fare i conti con un tornado che ha distrutto pali della luce, cascine e tetti. Sul posto è intervenuta la protezione civile: “Mai neanche immaginato uno scenario simile”.

A cura di Giorgia Venturini

Anche la provincia di Brescia ieri domenica 19 settembre è stata vittima di forti temporali. L'intera frazione di Bettegno, a Nord di Pontevico, è rimasta completamente spazzata via da una tromba d'aria, provocando non pochi danni sulle strade. Subito è scattato l'allarme dei residenti della zona: case e cascine – come riporta Cremona Oggi – sono state distrutte. Tanti gli alberi che sono stati sradicati, i tetti volati via dal vento e pali della luce caduti a terra. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che da ieri stanno cercando di ripristinare la situazione. Intanto restano sfollate 10 persone.

Al lavoro da ore la protezione civile

Fortunatamente non ci sono vittime o feriti a causa del maltempo. A tenere i cittadini aggiornati su quanto sta accadendo è la protezione civile di Potevico che sulla loro pagina Facebook scrivono: "Fino a tarda notte siamo stati impegnati in uno scenario mai nemmeno sfiorato dalle nostre menti. L'improvviso tornado che si è abbattuto sulla piccola frazione di Bettegno e territori limitrofi ha lasciato dietro di se moltissimi danni materiali, ma per fortuna nessuna vittima o ferito". Tempestivo l'intervento dei volontari: "Il Gruppo si è mosso subito in soccorso agli sfollati ed a supporto delle attività di messa in sicurezza e ripristino delle prime necessità quali la fornitura di corrente elettrica. Oggi le attività di verifica per il superamento dell'emergenza continueranno. Un pensiero va alle famiglie colpite, chi è stato sul posto era incredulo davanti alle macerie. Grazie quindi a tutti i volontari intervenuti tempestivamente". Intanto ancora oggi lunedì 20 settembre procedono le attività di messa in sicurezza e verifica sugli edifici.