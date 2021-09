Una tromba d’aria ha raso al suolo un intero paese: ecco cosa è rimasto Tetti scoperchiati, alberi sradicati e case distrutte: sono i risultati della devastante tromba d’aria che si è abbattuta ieri, domenica 19 settembre, a Bettegno (Brescia). Nessuno al momento può entrare e uscire: in totale sono dieci le persone che sono rimaste senza casa. I vigili del fuoco sono a lavoro per ripristinare la normalità.

A cura di Ilaria Quattrone

La frazione di Bettegno, a Pontevico (Brescia) è stata completamente distrutta da una tromba d'aria e dal maltempo che ha colpito tutta la provincia nella giornata di domenica 19 settembre. Tetti scoperchiati, strade distrutte e case devastate: sono i danni con cui devono fare i conti gli abitanti. Dalle immagini riprese dal drone dei vigili del fuoco è possibile vedere i risultati della forza devastante del vortice d'aria. Non è ancora chiaro se sarà richiesto lo stato d'emergenza.

Trombe d'aria anche a Lodi e Pavia

Da ieri i vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di ripristinare la normalità: dieci persone in tutto sono rimaste senza casa. Nessuno al momento può entrare e uscire dalla frazione. Per fortuna non si sono registrati né morti né feriti. Trombe d'aria sono state registrate anche in provincia di Lodi e di Pavia. Il maltempo ha colpito anche la provincia di Varese: per tutta la giornata di ieri la protezione civile e i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area della villa comunale di Jerago con Orago dove è crollato un muro.

Varese, albergo completamente allagato: evacuate 75 persone

Sempre nella stessa giornata, un albergo di Varese è rimasto completamente allagato. I soccorsi sono riusciti a far evacuare ben 75 persone. Tra loro, fortunatamente, non si sono registrati feriti. Anche il centro commerciale di viale Belforte è stato invaso dall'acqua e i clienti sono stati messi in salvo. Danni anche in provincia di Cremona dove si sono abbattute una tromba d'aria e grandine che hanno distrutto diversi campi agricoli facendo registrare migliaia di danni.