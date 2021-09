Emergenza maltempo a Varese, allagato un intero hotel: evacuate 75 persone Torna il bel tempo in Lombardia ed è tempo di correre ai ripari ai tanti disagi causati dai forti temporali di ieri domenica 19 settembre: rientrata l’emergenza a Jerago con Orago, nel Varesotto, dove ieri ha ceduto parte di un muretto che costeggia il parco comunale. Al lavoro ancora i vigili del fuoco nell’hotel di Varese che ieri è rimasto completamente allagato: 75 le persone evacuate.

A cura di Redazione Meteo

È rientrata l'emergenza maltempo nel Varesotto, messo in ginocchio dai forti temporali di ieri domenica 19 settembre. Le ruspe hanno lavorato tutto il giorno per mettere in sicurezza parte del terreno crollato nel territorio della villa comunale a Jerago con Orago: qui ieri verso mezzogiorno parte del muro di contenimento è crollato su parte di una strada. Fortunatamente ora è stato messo tutto in sicurezza: dal disastro non ci sono stati feriti ma solo un grande spavento per i residenti della zona. Ora il tratto di strada è stato ripulito dai detriti grazie anche ai volontari della protezione civile che in poco tempo hanno liberato il passaggio. Rientrata l'emergenza anche dei tanti sottopassi allagati che hanno allarmato gli automobilisti soprattutto del Varesotto, intrappolati nelle auto. Tutti però salvati dal tempestivo intervento dei soccorritori.

Allagato un intero hotel a Varese

Da ieri l'intero albergo di via per Bodio a Varese è stato completamente allagato dopo essere stato sommerso dall'alluvione: l'acqua – come si legge su Varese news – ha raggiunto tutti i locali della struttura, anche quelli più tecnici. I vigili del fuoco intervenuti immediatamente hanno evacuato tutte le 75 persone presenti all'interno della struttura. Ma non solo alberghi e strade: a Varese i soccorsi sono intervenuti anche al centro commerciale di viale Belforte dove l'acqua ha invaso quasi tutti i parcheggi che gran parte dei negozi presenti nella grande struttura. Anche in questo caso fortunatamente nessuno è rimasto ferito in nessun modo: ai clienti sono state trovate altre soluzioni di soggiorno.