Pitbull si rivolta contro i suoi padroni: madre e figlio ricoverati in ospedale dopo l’aggressione Una donna di 69 anni e il figlio di 46 sono stati aggrediti dal loro cane, che improvvisamente li avrebbe morsi. Ora si valuta di abbatterlo nel canile di Seveso.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella notte di oggi, domenica 6 agosto, un pitbull avrebbe aggredito la sua padrona e il figlio nella loro casa a Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Secondo la ricostruzione fornita dai due, il cane si sarebbe rivolte contro i due senza un apparente motivo. Ora si valuta di abbatterlo.

Una donna di 69 anni è stata ricoverata in pronto soccorso con una grave lesione all'orecchio causata da uno dei suoi cani. Secondo il suo racconto, il pitbull avrebbe improvvisamente morso a una mano il figlio di 46 anni. La donna sarebbe intervenuta per soccorrerlo e il cane ha aggredito anche lei.

Spaventati dall'impossibilità di controllare l'animale, che fino ad allora non aveva mai dato segni di aggressività, i due si sono rifugiati in una camera da letto e hanno chiuso la porta. Poi hanno chiamato i carabinieri, che sono immediatamente intervenuti con l'ausilio di un'ambulanza.

Leggi anche Pedone investito da una moto sulle strisce a Milano: muore in ospedale

Il personale del 118 ha soccorso la madre e il figlio, che poi sono stati medicati in pronto soccorso e ricoverati in osservazione. I militari hanno invece portato il pitbull nel canile cittadino, dove ora si valuterà se abbatterlo. L'episodio desta qualche sospetto in quanto il cane non aveva mai dato problemi fino alla scorsa notte.