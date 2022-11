Picchiato e abbandonato seminudo in strada: è morto dopo quattro giorni in ospedale Un uomo è morto dopo quattro giorni di ricovero in ospedale: era stato picchiato e lasciato in strada seminudo in fin di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Era stato picchiato e lasciato seminudo in strada in gravissime condizioni. Purtroppo la vittima è morta dopo quattro giorni di ricovero in ospedale. L'uomo è ancora non identificato: all'apparenza sembrava un uomo sui cinquant'anni di origine nordafricana, ma al momento del ritrovamento non aveva con sé i documenti.

Picchiato in strada e abbandonato

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima lunedì scorso si trovava in una via di Mortara, in provincia di Pavia. Qui sarebbe stato picchiato violentemente, poi abbandonato seminudo in strada. A trovarlo sono stati alcuni residenti che hanno allertato i soccorsi: le sue condizioni erano apparse molto gravi sin dal momento del suo arrivo nel reparto di rianimazione del San Matteo. Inutili tutti i tentativi dei medici per salvargli la vita, è morto quattro giorni dopo.

La vittima resta sconosciuta

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Fondamentale sarà risalire all'identità della vittima: saranno necessarie altre ore di indagini perché l'uomo non aveva con sé i documenti.