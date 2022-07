Cammina in strada e gli spaccano una bottiglia di vetro in testa: gravissimo un 19enne Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito a Legnano da un gruppo di ragazzi: lo hanno colpito con i cocci di una bottiglia. È ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Stava camminando tranquillamente in strada quando a un certo punto è stato aggredito: è quanto accaduto nella serata ieri, domenica 17 luglio, a Legnano, comune in provincia di Milano. La vittima è un ragazzo di 19 anni che, considerate le sue condizioni, è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Non si conosce invece l'identità del responsabile o del gruppo di responsabili.

Il ragazzo è stato colpito con i cocci di una bottiglia

In base agli elementi raccolti fino a questo momento, l'aggressione potrebbe essere avvenuta intorno alle 23. Il 19enne stava camminando in via 20 settembre quando alcuni sconosciuti lo hanno aggredito e colpito con i cocci di una bottiglia. Il gruppo si è poi dato alla fuga. Sono stati quindi allertati i soccorsi e l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica.

Il 19enne ricoverato in gravissime condizioni

I medici e i paramedici del 118, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferire il ragazzo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano dove è stato ricoverato in codice rosso. Il ragazzo, nonostante le ferite e i traumi riportati, è vigile e cosciente tanto da essere stato interrogato dai carabinieri della compagnia di Legnano.

A loro ha fornito una descrizione dei presunti responsabili che ancora risultano ricercati. I militari hanno inoltre svolto i rilievi del caso in via 20 Settembre così da ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sono in corso le indagini per poter risalire alla loro identità e anche al motivo di questa terribile aggressione.