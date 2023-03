Picchia una coppia di anziani con una cintura e li minaccia di morte: arrestato un uomo Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Milano dopo che ha picchiato e tentato di rapinare una coppia di anziani.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe aggredito una coppia di settantenni, di origine eritrea e uno dei quali disabile, mentre erano fermi nella propria auto: li avrebbe picchiati con una cintura, minacciati di morte e danneggiato il parabrezza. È questa l'accusa rivolta a un uomo di 45 anni, italiano, che è stato accusato di tentata rapina aggravata. L'arresto è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 11 marzo, da parte dei carabinieri che stavano svolgendo alcuni servizi straordinari per la sicurezza in Stazione Centrale di Milano.

L'aggressione sarebbe avvenuta in viale Tunisia: a segnalarla alcuni passanti. I militari, che si trovavano lì in zona, sono riusciti a bloccare il 45enne e disarmarlo della cintura. Le vittime, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite. E infatti per loro non è stato necessario il trasferimento in ospedale. L'aggressore è stato arrestato, identificato ed è stato e portato in carcere a San Vittore.

Il giorno prima era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Dagli accertamenti è poi emerso che ieri l'uomo, che avrebbe alcuni precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio ed era stato affidato in prova ai servizi sociali, era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dai carabinieri. I militari lo avevano infatti denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Erano infatti intervenuti a casa sua, in zona Gorla, per una lite tra lui e il compagno.

Durante l'intervento dei carabinieri, l'uomo si è scagliato contro uno di loro e ha cercando di estrasse dalla fondina la pistola. L'altro collega ha bloccato il 45enne evitando che così prendesse l'arma.