Molesta, minaccia e sputa a un prete di una parrocchia del Giambellino a Milano: 21enne arrestato

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per minacce, stalking e violenza nei confronti di un prete, una collaboratrice diocesana e diversi fedeli di una parrocchia del Giambellino a Milano.

Foto di repertorio

Aveva preso di mira un prete e una sua collaboratrice diocesana, di una parrocchia del Giambellino, quartiere a Sud-Ovest di Milano. Sputi, atti osceni, stalking per quasi un anno. Un'escalation che è degenerata in minacce di morte e aggressioni fisiche. Per questo un ragazzo di 21 anni, di origini egiziane, è stato fermato e arrestato dalla Polizia di Stato di Milano, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.

Secondo quanto si apprende, il ragazzo se la sarebbe presa più volte anche con diversi fedeli, diventando un vero e proprio incubo per tutta la parrocchia. In più occasioni sarebbe entrato in chiesa e avrebbe sputato addosso alle persone.

Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato Porta Genova e coordinate dalla Procura di Milano, sono scattate dopo le numerose denunce presentate a marzo scorso dalle vittime. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti, con cui è stato ricostruito nel dettaglio quanto accaduto nel corso dei mesi, è emerso un quadro fatto di violenze verbali e fisiche che aveva creato paura e disagio nel quartiere.

Secondo i racconti di alcuni fedeli, il 21enne – ormai del tutto fuori controllo – spesse volte scavalcava i cancelli per entrare negli spazi parrocchia, entrava in chiesa durante la messa, disturbava e infastidiva le persone in modo morboso e insistente. Davanti agli inviti a uscire, lui si rifiutava e diventava sempre più molesto.