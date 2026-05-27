“Sappiamo dove abiti, ti facciamo tanto male”: 69enne denunciato per minacce a una candidata consigliera a Mantova

Una candidata consigliera nel Comune di Mantova, ha denunciato di aver ricevuto pesanti minacce. I carabinieri hanno rintracciato e denunciato un 69enne di Bagnolo San Vito. In casa aveva 6 fucili e 3 pistole, regolarmente detenute.

"Sappiamo dove abiti, lavori, dormi, la camera quando esci, come ti muovi. Ti possiamo colpire e ti colpiremo. Ti facciamo tanto male". Sarebbero queste le minacce che una candidata consigliera comunale al Comune di Mantova, per le amministrative del 23 e 24 maggio scorso, si è ritrovata nella notte tra il 17 e il 18 maggio su un foglio affisso sul vetro anteriore della sua auto.

La candidata consigliera, una 28enne residente a Curtatone ma con domicilio nel comune di Bagnolo San Vito (Mantova), appena trovato il foglio di minacce, ha sporto immediatamente denuncia ai carabinieri della locale stazione di servizio.

Come spiegato dai militari stessi in una nota diffusa, "le gravi minacce erano state oggetto di un punto dell’ordine del giorno di un recente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in Prefettura a Mantova e presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi. In quel consesso il Comitato aveva disposto una particolare vigilanza presso l’abitazione ed i luoghi di lavoro della vittima delle minacce".

A seguito della denuncia della 28enne sono scattate subito le indagini dei carabinieri della stazione di Bagnolo San Vito, supportati dai colleghi del Reparto Operativo di Mantova. Grazie alle sue articolazioni del Nucleo Informativo e del Nucleo Investigativo, i militari sono riusciti a chiudere il cerchio in breve tempo.

Come si apprende, gli investigatori grazie all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza ed all’incrocio di dati presenti nelle Banche Dati in uso alle Forze di polizia, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di un 69enne domiciliato a Bagnolo San Vito.

I Carabinieri hanno provveduto in primis al ritiro cautelare delle armi regolarmente denunciate (6 fucile e 3 pistole) e detenute dal 69enne, per poi denunciarlo con l'accusa di minacce aggravate.