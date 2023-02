Picchia con la catena un uomo e rischia di cavarsi l’occhio: è grave Ha rischiato di perdere un occhio, un uomo che avrebbe preso una catena per picchiare un presunto “rivale”: è finito in ospedale ed è stato dimesso con una prognosi di quaranta giorni.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Ha rischiato di perdere un occhio, un uomo di 34 anni che avrebbe preso una catena per picchiare un presunto "rivale": è quanto accaduto a Brescia nella mattinata di oggi, martedì 14 febbraio 2023. L'aggressore è finito in ospedale, precisamente agli Spedali Civili, ed è stato dimesso con una prognosi di quaranta giorni.

Sulla base delle prime informazioni pervenute fino a questo momento, sembrerebbe che la discussione sia avvenuta poco prima delle 8 del mattino in via Foppa: due uomini hanno iniziato a picchiarsi sotto gli occhi di diversi studenti e vicino alla stazione ferroviaria di Brescia. Uno dei due avrebbe preso la catena di una bicicletta e tentato di picchiare l'altro.

Il 34enne si è colpito da solo con una catena

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno trovato l'uomo a terra ferito e vicino a lui, hanno rinvenuto la catena. Nessuno conosce il motivo che ha scatenato la discussione tra i due. Gli investigatori, dopo aver svolto tutti i rilievi del caso, hanno poi analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e da quelle immagini sono riusciti a vedere che il 34enne si sarebbe colpito da solo.

Sono intervenuti i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirlo in ospedale con un'ambulanza: per i medici degli Spedali Civili avrebbe riportato lesioni ad un occhio oltre a traumi sul volto. Per questo motivo è stato dimesso con una prognosi di quaranta giorni.

Non è chiaro se ci saranno risvolti giuridici e se la vittima deciderà o meno di sporgere denuncia.