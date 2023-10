Otto ragazze intossicate per una ceretta depilatoria: trasportate in ospedale Otto ragazze sono finite in ospedale a Treviglio (Bergamo) per un’intossicazione: avevano lasciato per troppo tempo un pentolino di cera depilatoria sul fuoco.

Otto ragazze sono finite in ospedale per un’intossicazione causata dalle esalazioni rilasciate da un pentolino di cera lasciato sul fuoco. È successo in una zona centrale di Treviglio (Bergamo), all'interno di una comunità di recupero per giovani.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che le ragazze (una 14enne, una 15enne, due 16enni, due 17enni, una 18enne e l’operatrice della struttura protetta che ha 26 anni) volessero preparare una ceretta per depilarsi: per questo motivo avrebbero lasciato il pentolino con la cera acceso sul fuoco per troppo tempo. Le forti esalazioni di metano, così, hanno raggiunto il gruppo di giovani nella stanza, che improvvisamente hanno iniziato ad accusare i sintomi di una vera e propria intossicazione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118 con due ambulanze, che hanno condotto le otto ragazze al Pronto soccorso cittadino per sottoporle alle visite di controllo. Nessuna di loro, fortunatamente, ha riportato gravi conseguenze: l'allarme è stato lanciato in tempo, e i soccorsi sono potuti intervenire prima che le condizioni di salute delle ospiti si facessero più serie.