Oriana, morta a 14 anni dopo essere stata travolta da un’auto: domani si svolgeranno i funerali Domani si svolgeranno i funerali di Oriana, la ragazzina di 14 anni morta dopo essere stata travolta da un’auto fuori dalla sua scuola a Lodi.

Si svolgeranno domani, sabato 11 giugno, i funerali per Oriana Fregoni, la ragazza di 14 anni che è morta nella serata di mercoledì a Lodi. L'adolescente si trovava fuori dalla sua scuola, il Liceo Scientifico Statale Giovanni Gandini, quando un'automobile l'ha investita facendola sbalzare per una decina di metri. La vicenda della ragazzina ha sconvolto l'intera comunità di Rivolta d'Adda, dove viveva con la famiglia.

Oriana Fregoni, aveva 14 anni

Stava andando a una festa con gli amici

In quel tragico giorno, Oriana si stava recando a una festa che si sarebbe svolta nella sua scuola: con lei c'era, come raccontato a Fanpage.it, la madre che ha purtroppo assistito all'incidente. Non è chiaro se la ragazzina si trovasse sulle strisce pedonali. Intanto il conducente dei veicolo, un uomo, è indagato per omicidio colposo: sembrerebbe che – almeno per il momento – l'anziano non abbia potuto evitare di investirla in alcun modo e l'elemento delle strisce potrebbe quindi essere fondamentale.

Il messaggio dei compagni di scuola

L'impatto le ha provocato gravissime ferite: emorragie interne e soprattutto un forte trauma cranico. Nonostante la corsa in ospedale, per la ragazza non c'è stato nulla da fare: Oriana è morta poco dopo. Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio di amici, studenti, insegnanti e concittadini pubblicati sui social: Da tutti noi ti arrivi, Oriana, il lungo applauso che ti abbiamo dedicato la sera in cui ti aspettavamo nell'aula magna del Gandini", hanno scritto i compagni di scuola. Anche l'amministrazione comunale ha voluto inviare un messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

