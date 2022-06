Oriana, la 14enne travolta da un’auto: i compagni di classe lasciano delle rose bianche sulla bara Si stanno svolgendo oggi i funerali di Oriana, la ragazza di 14 anni che è stata travolta e uccisa da un’auto a Lodi.

A cura di Ilaria Quattrone

L'ultimo saluto. Proprio oggi, sabato 11 giugno, nella basilica di San Sigismondo di Rivolta D'Adda si svolgeranno i funerali di Oriana Fregoni, la ragazza di 14 anni che è morta mercoledì scorso a Lodi. I compagni di classe hanno lasciato una rosa sulla sua bara mentre il sacerdote, durante l'omelia, ha parlato dell'intensità con cui Oriana ha vissuto: "Molto poteva esprimere ancora Oriana, ma ciò che di lei rimane permette ad altri di vivere". L'adolescente si trovava fuori dalla sua scuola, il Liceo Scientifico Giovanni Gandini, quando è stata travolta da un'automobile: l'impatto è stato violentissimo, Oriana – che stava andando alla festa di fine anno scolastico – è stata sbalzata per una decina di metri.

Oriana è morta davanti agli occhi della madre

Con lei, in quel terribile momento, c'era la madre che ha assistito all'intera scena e che non ha potuto purtroppo far nulla per evitarlo: alla guida dell'auto, c'era un anziano – risultato negativo agli esami tossicologici – che sembrerebbe non essersi accorto della presenza di Oriana tanto da non riuscire a frenare in tempo. L'uomo, sotto choc, ha chiamato i soccorsi: adesso è indagato per omicidio colposo. L'impatto, purtroppo, ha provocato delle gravissime ferite. Quando i medici e i paramedici del 118 sono arrivati, l'hanno trasferita d'urgenza all'ospedale.

I genitori hanno dato il consenso per l'espianto degli organi

Oriana però è morto qualche ora dopo l'arrivo in pronto soccorso: troppo gravi le emorragie interne e il trauma cranico riportato. I genitori hanno poi deciso di dare il consenso per l'espianto degli organi. La notizia della morte di Oriana ha scosso tutti: la preside dell'istituto e i suoi compagni hanno lasciato lunghi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia: "La nostra ragione non comprende e le nostre parole non riescono a esprimere l'immenso dolore che proviamo". Con loro anche il sindaco del Comune di Rivazzano.

