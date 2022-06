Oriana Fregoni, i compagni della 14enne morta davanti al liceo: “Ti arrivi il nostro applauso” La 14enne Oriana Fregoni è stata investita davanti liceo “Gandini” di Lodi. I suoi compagni la salutano con un messaggio su Facebook. I suoi organi saranno donati.

A cura di Enrico Spaccini

Il messaggio degli studenti del liceo "Gandini" e Oriana Fregoni (14 anni)

Stava raggiungendo i suoi compagni di scuola alla festa d'istituto di fine anno. Una festa che era appena iniziata, ma che è stata interrotta. A pochi metri del liceo "Gandini" di Lodi, Oriana Fregoni era stata investita da un'auto. Un incidente apparso subito grave agli occhi dei tanti presenti. La festa non è più ricominciata. La ragazza di 14 anni che frequentava la 1C è morta poche ore dopo. Gli studenti del "Gandini" hanno voluto ricordarla con un post su Facebook: "Da tutti noi ti arrivi, Oriana, il lungo applauso che ti abbiamo dedicato la sera in cui ti aspettavamo nell'aula magna del Gandini".

La lettera degli studenti del liceo "Gandini" di Lodi

La sera della festa

Secondo quanto raccontato a Fanpage.it, Oriana era appena scesa dall'auto della madre. Erano circa le 19 e 30 di martedì 7 giugno. Non è ancora chiaro se la 14enne stava attraversando sulle strisce pedonali, oppure no. Se stava controllando il proprio smartphone o salutando un'amica che era già nel cortile della scuola. C'erano tante persone in quel momento, ognuno ricorda dettagli diversi che a volte non coincidono. È certo, però, che un'auto è sbucata quasi all'improvviso colpendola e facendola sbalzare in aria per vari metri. Le fratture e le emorragie interne che ha riportato Oriana erano troppo gravi. La notizia della morte è arrivata nella mattinata dell'8 giugno, quando i suoi compagni terminavano l'ultimo giorno di scuola.

La decisione di donare gli organi di Oriana

L'automobilista, un anziano, è ora indagato per omicidio colposo. Sembra però evidente come non abbia potuto evitare l'impatto. Anche la madre di Oriana ha potuto solo assistere alla tragedia. Come scrivono i ragazzi del "Gandini", gli organi della ragazza "doneranno nuova vita ad altre persone". Di Oriana resterà anche il ricordo della "dolcezza della sua presenza", nonostante le parole che "non riescono ad esprimere l'immenso dolore".