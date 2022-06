Oriana Fregoni, la famiglia dona gli organi della 14enne morta davanti al liceo “I suoi organi doneranno nuova vita”. Gli organi di Oriana Fregoni verranno donati. Il ricordo dei suoi compagni di scuola in ricordo della “dolcezza della sua presenza”.

A cura di Enrico Spaccini

Oriana Fregoni e il liceo Gandini di Lodi

"I suoi organi doneranno nuova vita ad altre persone", si leggeva nel post pubblicato sul profilo del liceo "Gandini" di Lodi. Anzi, l'espianto è già iniziato. Come confermato a Fanpege.it, Oriana Fregoni, la ragazza di 14 anni morta mercoledì sera investita da un'auto, aiuterà altre persone nonostante abbia già perso la vita. "L'amore che continua anche se non la possiamo più abbracciare". Non è stato resa ancora nota la data dei funerali.

L'incidente davanti al liceo

Oriana stava raggiungendo i suoi compagni di scuola alla festa d'istituto di fine anno. Una festa che era appena iniziata, ma che è stata interrotta. A pochi metri dall'entrata del liceo, una ragazza di 14 anni che frequentava la 1C era stata investita. Sono ancora da chiarire alcune dinamiche dell'incidente. C'è ancora da capire se Oriana stesse attraversando sulle strisce pedonali, oppure no. Cosa l'ha distratta al punto da farla rimanere troppo a lungo su quel pezzo di strada. Si sa solo che un'auto è sbucata quasi all'improvviso e l'ha fatta sbalzare per diversi metri. Le fratture e le emorragie interne che ha riportato erano troppo gravi. La notizia della morte di Oriana è arrivata nella mattinata di giovedì 8 giugno, in quello che sarebbe stato l'ultimo giorno di scuola.

Indagato l'anziano alla guida

L'anziano che era al volante di quell'auto che ha colpito Oriana è ora indagato per omicidio colposo. Stando alle prime ricostruzioni, però, l'impatto era quasi inevitabile. Anche la madre della 14enne non ha potuto far altro che assistere alla scena. Di Oriana, però, non rimarrà solo il ricordo della "dolcezza della sua presenza". Parti di lei continueranno a vivere e ad aiutare qualcun altro.