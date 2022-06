Chi era Oriana Fregoni, la ragazza di 14 anni travolta e uccisa mentre andava alla festa di fine anno Oriana Fregoni aveva solo 14 anni. A strapparla alla vita un’auto che l’ha travolta mentre andava alla festa di fine anno scolastico nel suo istituto di Lodi.

Aveva appena quattordici anni Oriana Fregoni, la ragazzina travolta e uccisa nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 giugno, a Lodi. La giovane si stava recando al proprio liceo, il Gandini, per festeggiare la fine dell'anno scolastico insieme ai suoi compagni e ai docenti. Purtroppo, non ci è mai arrivata. A strapparla alla vita un'auto che l'ha investita mentre attraversava via Salvo D'Acquisto. Era a pochi metri dall'ingresso dell'istituto.

Chi era Oriana Fregoni, la 14enne travolta e uccisa a Lodi

La tragedia si è consumata in pochissimi istanti ma la dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Oriana stava cercando di raggiungere il lato opposto della carreggiata quando è stata violentemente impattata da un veicolo condotto da un uomo anziano. Sul posto il 118 regionale ha inviato un elisoccorso in codice rosso e un'ambulanza per soccorrere sia la giovane che il conducente dell'auto.

Oriana Fregoni, aveva 14 anni

La prima ha riportato ferite gravissime che hanno indotto gli operatori sanitari a portarla in una disperata corsa al pronto soccorso pediatrico di Brescia per cercare di salvarle la vita. Il secondo, al contrario, è uscito praticamente illeso dal sinistro nonostante sia stato trovato in stato di choc.

Oriana è morta poco dopo l'arrivo in ospedale

All'ospedale di Brescia i medici hanno effettuato una tac che ha dato responso negativo: l'encefalogramma di Oriana era piatto. La quattordicenne è stata quindi dichiarata morta.

Rapidamente si è diffusa la notizia della tragedia che ha colpito la famiglia della giovane e, di riflesso, i compagni di classe e di scuola. La preside dell'istituto ha fatto sapere di aver bloccato la musica durante i festeggiamenti in segno di rispetto per Oriana.