Oriana Fregoni, la 14enne investita a Lodi era sulle strisce: lo sbalzo è stato di diversi metri Oriana Fregoni sarebbe stata sulle strisce pedonali quando è stata investita. Il suo corpo privo di sensi, invece, è stato trovato dagli operatori sanitari qualche metro più in là.

Oriana Fregoni e il liceo Gandini di Lodi

Mentre un'intera comunità a Lodi cerca di scambiarsi affetto per combattere il dolore dato dalla morte di Oriana Fregoni, emergono nuovi dettagli su cosa potrebbe essere successo. La dinamica dell'incidente che l'ha portata al decesso, investita da un'auto condotta da un anziano signore, è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma secondo quanto raccolto da Fanpage.it da persone vicine al luogo del sinistro, Oriana pare stesse attraversando sulle strisce pedonali.

La preside ha interrotto immediatamente la festa

Il corpo della quattordicenne è stato trovato dai paramedici qualche metro più in là, probabilmente a causa dell'impatto con il veicolo. I soccorritori l'hanno raggiunta quanto prima per offrirle tutte le cure mediche del caso prima di trasportarla in codice rosso con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Brescia. Mentre gli operatori sanitari si prendevano cura di lei, la preside dell'istituto frequentato da Oriana, il liceo scientifico Gandini, ha interrotto la festa di fine anno alla quale la quattordicenne si stava recando.

Studenti trattenuti dentro scuola durante i soccorsi ad Oriana

Spenta la musica, la dirigente scolastica ha trattenuto tutti gli alunni all'interno delle mura scolastiche per evitare che andassero sul luogo dell'incidente che dista pochi metri dall'ingresso dell'istituto. Gli studenti sono stati infine rimandati a casa una volta che i soccorritori avevano accompagnato Oriana in ospedale. Purtroppo, però, dal nosocomio non sono più arrivate buone notizie: la tac eseguita sulla quattordicenne ha mostrato un encefalogramma piatto. I medici, quindi, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.