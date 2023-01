Organizzano una cena in un ristorante e poi scappano senza pagare: ricercati Sei persone sono scappate da un ristorante senza pagare il conto: è successo a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. I titolari hanno presentato denuncia.

A cura di Ilaria Quattrone

I piatti del ristorante (Fonte: Facebook)

Si sarebbero presentati in sei in un ristorante, avrebbero mangiato e bevuto e poi sarebbero scappati senza pagare: è quanto accaduto a Lonato del Garda, comune in provincia di Brescia. L'episodio risale a giovedì 5 gennaio 2023: intorno alle 21 il gruppo è entrato nel ristorante pizzeria "Da Silvano" che si trova in via Marziale Cerutti. Una volta seduti, hanno iniziato a ordinare da mangiare e bere.

Appena terminata la loro cena, si sono alzati e approfittando di un momento di confusione in cassa, sono riusciti a scappare senza pagare. Il gruppo probabilmente non ha notato che all'interno del locale ci sono alcune telecamere di sorveglianza. Tutti loro sono stati quindi ripresi e le immagini con i loro volti sono state consegnate ai carabinieri della stazione di Desenzano.

I titolari del ristorante hanno denunciato l'accaduto

I proprietari hanno infatti presentato denuncia. Gli investigatori sono sulle loro tracce e probabilmente riusciranno quanto prima ad arrivare ai responsabili. In attesa di dare un volto ai sei fuggitivi, il titolare del ristorante, il 6 gennaio, non ha mancato di commentare la vicenda sul profilo Facebook del locale.

"Caro amico, venire a cena in 6 persone prendendo in giro camerieri, cuochi e pizzaioli che sono a tua disposizione per servirti al meglio, non è corretto se poi te ne vai senza pagare il conto. Le tue foto sono in mano alle forze dell'ordine. È solo una questione di tempo, furbacchione". Tanti utenti e clienti hanno commentato il post esprimendo la loro solidarietà al ristoratore, ai dipendenti e condannando ovviamente il terribile gesto.