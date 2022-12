Travolge con la sua auto un ragazzo e poi scappa: ricercato pirata della strada Un ragazzo di 28 anni è stato trovato in gravissime condizioni sul ciglio di una strada di Olgiate Comasco: è stato travolto da un’auto. Il conducente è però scappato.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trovato in gravissime condizioni sul ciglio di una strada di Olgiate Comasco, comune in provincia di Como: si tratta di un ragazzo di ventotto anni che, stando a quanto appreso fino a questo momento, sarebbe stato investito da un pirata della strada. Il giovane è attualmente ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Anna mentre le forze dell'ordine sono alla ricerca della persona che è scappata senza aiutarlo.

Stando alle informazioni pervenute fino a questo momento, l'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 25 dicembre 2022: il 28enne è stato investito in via Boscone. A trovare il ragazzo a terra e privo di conoscenza è stata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Faloppio. Una volta ricevuto l'allarme, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Il 28enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale

Il ventottenne – del quale non sono state diffuse le generalità – è stato trovato vivo, ma in gravissime condizioni. Da qui il trasferimento d'urgenza in ospedale dove non è chiaro se sia stato sottoposto a un intervento chirurgico o meno. Mentre il ragazzo veniva trasferito in ospedale, i militari svolgevano tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Gli elementi raccolti, le possibili testimonianze o l'acquisizione di immagini di telecamere di videosorveglianza potranno dare un volto al pirata della strada che al momento è ricercato. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro e soprattutto si spera che il ragazzo possa migliorare.