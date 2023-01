Investe una donna e la lascia a terra: si cerca un pirata della strada Una donna è stata investita e lasciata a terra dolorante mentre stava attraversando la strada: gli agenti della polizia locale sono sulle tracce del pirata della strada che è fuggito subito dopo l’impatto.

È riuscita giusto a dire ai medici cosa le era successo prima di svenire ed essere trasportata in ospedale. La donna pochi minuti prima era stata vittima di un incidente a Brescia: un automobilista l'aveva investita e poi era fuggito. La vittima è stata soccorsa quando era ancora in mezzo alla strada e dolorante per le ferite riportate dall'impatto e dalla caduta.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto in via XX settembre a Brescia: come riporta Il Giornale di Brescia, la donna era sprovvista di documenti e infreddolita. Subito è scattato l'allarme al 112 che ha inviato il posto medici e sanitari in ambulanza e automedica: la vittima è una donna senza fissa dimora, non italiana. È stata trasportata in ospedale ma non si trova in pericolo di vita.

Le indagini della polizia locale

Ora si cerca il pirata della strada: agli agenti della Polizia Locale la donna ha detto di non essere riuscita a memorizzata il modello dell'auto. L'ha vista solo sfrecciare via dopo averla investita. Così ora gli agenti si sono messi sulle tracce del pirata della strada che è scappato senza chiamare i soccorsi o accertarsi che la donna stesse bene. Saranno le telecamere di sorveglianza della zona a svelare il numero della targa dell'auto.

