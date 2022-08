Bambino di 12 anni travolto e ucciso da un pirata della strada a Milano Un bambino di 12 anni è stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici e stava percorrendo via Bartolini, in zona Certosa, a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia per le vie di Milano la scorsa notte. Un bambino di 12 anni è stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bici e stava percorrendo via Bartolini, in zona Certosa. Purtroppo il giovane è morto sul colpo. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso: è fuggito via.

Poche ore dopo gli agenti della polizia locale di Milano hanno individuato il pirata della strada che ora rischia una condanna per omicidio colposo e omissione di soccorso. Sul posto si sono precipitati anche i medici e paramedici del 118 ma purtroppo per il bambino non c'è stato più nulla da fare.