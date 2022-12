Litiga con un amico al ristorante, spacca una bottiglia e lo ferisce al collo: è ricercato Un uomo di 43 anni è stato ferito al collo e al volto da un amico con cui ha litigato ieri: i due si trovavano al ristorante quando l’aggressore ha spaccato una bottiglia e si è accanito contro.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno iniziato a litigare animatamente fin quando uno dei due non ha spaccato una bottiglia e si è accanito sull'altro causandogli ferite profonde al volto: è quanto accaduto in un agriturismo di Manerba del Garda, comune in provincia di Brescia. La vittima è stata trasferita in ospedale in codice giallo ed è stata ricoverata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Manerba e Salò.

L'episodio si sarebbe verificato nella giornata di ieri, venerdì 16 dicembre 2022, intorno alle 14.30: i due, complice forse anche l'alcol, avrebbero iniziato a discutere per motivi di cui però non si sa ancora nulla. A un certo punto, al culmine del litigio uno dei due ha preso una bottiglia che aveva sul tavolo, l'ha spaccata e si è accanito sull'amico. Il colpo è stato particolarmente forte considerato che ha riportato ferite profonde sia al collo che al volto.

L'aggressore è scappato ed è ancora ricercato

E mentre i medici e i paramedici del 118, intervenuti con un'automedica e un'ambulanza inviate da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia) lo stavano curando e trasportando l'amico in ospedale in codice giallo, dove è stato ricoverato, l'aggressore è scappato.

Leggi anche Prendono in ostaggio i proprietari di una villa e li rapinano: scappano con un bottino di migliaia di euro

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Manerba e Salò che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto risalire all'identità dell'aggressore: hanno ascoltato le testimonianze dei presenti. Le ricerche sono partite ieri pomeriggio, ma ancora nessuno sa che fine abbia fatto il responsabile. Il 43enne, vittima dell'aggressione, è grave, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.