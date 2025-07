Feriscono al collo un 23enne con un coccio di bottiglia al Latin Festival di Milano: 2 arresti per tentato omicidio

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 21enne e un 23enne sono stati arrestati la scorsa settimana in zona San Siro a Milano con l'accusa di tentato omicidio in concorso. Stando a quanto ricostruito dalle indagini coordinate dal pm Antonio Pansa, sarebbero stato loro la sera del 10 giugno di un anno fa ad aggredire un 23enne dopo una serata trascorsa al Latin Festival, all'Acquatica Park di via Airaghi, e a ferirlo al collo con un coccio di bottiglia. I due sono stati rintracciati in due appartamenti occupati, in via Abbiati e via Maratta, e condotti nel carcere di San Vittore.

L'aggressione al Latin Festival

La sera del 10 giugno del 2024 un 23enne di origine marocchina si trovava al Latin Festival insieme a un gruppo di amici quando due ragazzi si sarebbero avvicinati a lui con fare aggressivo. Uno dei due, entrambi di origine egiziana, lo avrebbe accusato di aver ballato con la sua fidanzata e lo avrebbe minacciato. A intervenire per primi sarebbero stati gli amici del 23enne, per provare a riportare la calma, ma poi i due sono stati accompagnati all'esterno del locale di via Airaghi dal personale della sicurezza.

L'aggressione si sarebbe verificata una volta che il 23enne era rimasto solo in attesa dell'autobus che lo avrebbe riportato a casa. Il 21enne lo avrebbe bloccato e il 23enne lo avrebbe ferito all'altezza della giugulare con un coccio di bottiglia. Il ferito è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda, dove è stato medicato.

Le indagini e l'arresto dei due sospettati

Agli agenti del Commissariato Lorenteggio il 23enne ha raccontato di conoscere i suoi aggressori solo di vista e sui social. Confrontando quelle immagini con i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza del locale, gli investigatori hanno individuato in un 21enne e un 23enne, entrambi irregolari in Italia e con precedenti per spaccio, reati contro la persona e occupazione abusiva, i presunti responsabili dell'aggressione.

L'arresto per tentato omicidio in concorso è arrivato la scorsa settimana su ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip Fabrizio Filice. I due sono stati rintracciati in due appartamenti occupati in zona San Siro, con il 23enne che per evitare l'arresto avrebbe provato a barricarsi in casa costringendo i vigili del fuoco a intervenire. Ora i due si trovano a San Vittore e dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio in concorso.