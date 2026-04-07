Investe e uccide un cane scappato alla padrona, poi fugge: automobilista ricercato per ‘omissione di soccorso’

Un cane si trovava ai giardini, senza guinzaglio, in compagnia della sua padrona. All’improvviso è scappato in strada ed è stato colpito in pieno da un’auto che è fuggita via senza prestare soccorso. Il cane è morto sul colpo.

(foto Istock)

È ricercato per omissione di soccorso – secondo il nuovo Codice della Strada – l'automobilista che è fuggito dopo aver colpito in pieno un cane, scappato alla sua padrona, e averlo ucciso. L'episodio si è verificato oggi, martedì 7 aprile, intorno alle 15 in via San Dionigi, nell'estrema periferia Sud di Milano.

Secondo le prime informazioni diffuse, il cane – un bracco ungherese di due anni e mezzo di nome Thiago – sarebbe scappato mentre si trovava ai giardinetti senza guinzaglio, in compagnia della sua padrona, una donna di 58 anni. All'improvviso sarebbe corso via, attraversando la strada, proprio mentre stava sopraggiungendo un'auto, che lo ha preso in pieno facendolo sbalzare contro uno scooter in arrivo. Per l'animale purtroppo non c'è stato niente da fare. Per la violenza dell'incidente la bestiola è morta sul colpo.

Lo scooterista, un 65enne, è scivolato e non avrebbe riportato gravi ferite. La padrona del cane invece si è sentita male ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. In assenza di feriti gravi, e a parte eventuali condotte sanzionabili da parte della padrona dell'animale, si procederà quindi a multare l'automobilista che è scappato immediatamente dopo l'impatto e che ora è attualmente ricercato per ‘omissione di soccorso'. Per l'automobilista – non si sa ancora se un uomo o una donna – non è prevista una denuncia penale ma un'ammenda di 420 euro.