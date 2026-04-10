ClioMakeUp derubata in un ristorante a Milano: “Avevo la borsa accanto, poi è sparita. È la seconda volta”

La makeup artist ClioMakeUp ha raccontato di essere stata derubata mentre si trovava in un ristorante in zona Pagano a Milano. “Avevo la borsa accanto ed è sparita”, ha detto la 43enne su Instagram.

ClioMakeUp (frame da Instagram)

Clio Zammatteo, la makeup artist conosciuta come ClioMakeUp, ha raccontato di essere stata derubata della borsa mentre si trovava in un ristorante a Milano. "Sono andata a fare pausa dopo lo shooting ed è sparita", ha detto la 43enne in un paio di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 3,4 milioni di follower. L'influencer si è poi filmata anche mentre si trovava dai carabinieri per sporgere denuncia: "È la seconda volta in cinque anni che mi succede, spero non mi buttino via le cose, avevo anche il portafoglio dentro".

Con una prima storia pubblicata intorno alle 13 di giovedì 9 aprile, Zammatteo ha raccontato di essere stata derubata mentre si trovava in un ristorante in zona Pagano, nella zona ovest di Milano. "Sono andata a fare pausa dopo lo shooting e mi hanno rubato la borsa", ha detto in lacrime davanti alla telecamera del proprio cellulare: "Dentro c'era tutto, chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d'identità, tutto quanto". La 43enne ha spiegato di essere "sotto shock perché non me lo aspettavo", ricordando di aver tenuto la borsa "praticamente attaccata a me, e all'improvviso è sparita". Da qui, l'appello rivolto ai suoi follower: "Se vedete una borsa marrone in zona Pagano, è mia. Anche solo per riprendermi i documenti".

Nella seconda storia, pubblicata all'incirca un'ora dopo, Zammatteo ha raccontato le fasi successive al furto, ovvero la denuncia dai carabinieri. "È la seconda volta in cinque anni che mi succede", ha spiegato ancora la 43enne, "in tutte e due le volte non avevo il telefono dentro, ma gli stessi occhiali da sole sì. Mi piacevano tanto e me li ero fatti rifare. Sono arrivata alla conclusione che portano sfiga". L'unica speranza di ClioMakeUp è che chiunque le abbia rubato la borsa, "non butti via le mie cose, perché c'era anche il portafoglio dentro".