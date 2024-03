Operaio morto schiacciato da un rimorchio sotto gli occhi dei colleghi: inutili i soccorsi Un operaio è morto schiacciato da un rimorchio sotto gli occhi dei colleghi: l’incidente sul lavoro in un’azienda ad Orzivecchi nel Bresciano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

85 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Altro morto sul lavoro in Lombardia. Un operaio è morto schiacciato da un rimorchio sotto gli occhi dei colleghi. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti: al momento si sa per certo che l'uomo era impegnato in un'azienda ad Orzivecchi nel Bresciano quando è stato travolto dal rimorchio di una gru. Subito sono stati allertati i soccorsi ma nulla è servito per salvagli la vita.

Si tratta del terzo incidente sul lavoro in due giorni. Ieri martedì 26 marzo un operaio è rimasto ustionato al volto e a un braccio in un'azienda Pavese a causa dello scoppio di una bombola del gas mentre era impegnato con un cannello, lo strumento dotato di fiamma regolabile per riscaldare diversi tipi di superfici: è stato soccorso in codice rosso in un'azienda di Cairate, in provincia di Varese, poco prima le 15. Non è in pericolo di vita. Poche ore prima invece anche un altro operaio di 54 anni è rimasto ustionato al volto e al braccio mentre si trovava al lavoro in un'azienda a Palestro, in provincia di Pavia: qui è rimasto travolto da una fiammata improvvisa causata da una combustione proveniente da un macchinario.