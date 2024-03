Esplode una bombola di gas in un’azienda a Cairate: operaio ustionato al volto e al collo Nel primo pomeriggio di oggi martedì 26 marzo un operaio è rimasto ustionato in un’azienda a causa dell’esplosione di una bombola di gas: è il secondo caso in un giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Altro incidente sul lavoro nella giornata di oggi martedì 26 marzo. Dopo la notizia di un operaio rimasto ustionato al volto e a un braccio in un'azienda Pavese, ora un altro operaio è stato soccorso in codice rosso in un'azienda di Cairate, in provincia di Varese, poco prima le 15.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, anche questo operaio, un 60enne, è rimasto ustionato dalle fiamme a seguito dell‘esplosione di una bombola di gas mentre era impegnato con un cannello, lo strumento dotato di fiamma regolabile per riscaldare diversi tipi di superfici. A causa delle fiamme ha riportato ustioni di secondo grado al volto, al collo e alle arti superiori: si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri e i tecnici Ats. Si cerca ora di capire la dinamica esatta dell'accaduto.

Poche ore prima un operaio di 54 anni è rimasto ustionato al volto e al braccio mentre si trovava al lavoro in un'azienda a Palestro, in provincia di Pavia: qui è rimasto travolto da una fiammata improvvisa causata da una combustione proveniente da un macchinario. Anche lui si trova ora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano: non è in pericolo di vita.