Operaio cade nel vuoto nel Bresciano: è morto sul colpo Un operaio di 43 anni è precipitato mentre lavorava in un cantiere di Carpendolo (Brescia): è morto sul colpo. I carabinieri dovranno accertare che siano state rispettate le norme di sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 12 marzo, si è verificato un incidente sul lavoro in provincia di Brescia. Un operaio di 43 anni è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

L'operaio di 43 anni è morto sul colpo

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio avvenuto a Carpendolo. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa di Areu alle 7.52. I medici e i paramedici sono stati inviati in un cantiere di via Croce Santa a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

Stando a quanto raccontato da alcuni colleghi, l'operaio di 43 anni – che lavorava per una ditta esterna – è precipitato nel vuoto. Gli operatori non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso: l'uomo, infatti, è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate. Al momento non è stato diffuso nessun altro elemento sulla sua identità.

I carabinieri dovranno verificare che siano state rispettate tutte le norme di sicurezza

Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desenzano e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute di Brescia. I militari, insieme agli operatori di Ats, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Non solo. Sarà necessario capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Nel caso in cui così non fosse, saranno accertate eventuali responsabilità.