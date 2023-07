Operaio cade dal cestello di un macchinario: è grave Un operaio di 49 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo che è caduto da un cestello di un macchinario di una ditta della provincia di Bergamo.

Incidente sul lavoro in provincia di Bergamo. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 21 luglio, in una ditta di Martinengo un operaio è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasferito in ospedale in gravi condizioni. Presenti anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

L'uomo è caduto dal cestello di un macchinario

Sono ancora poche le informazioni relative a questa terribile vicenda. Tutti è successo poco dopo le 17. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto la segnalazione di un grave incidente sul lavoro. Un uomo di 49 anni, che stava lavorando in un'azienda che si trova in via Savoldini, è caduto dal cestello di un macchinario.

Ha riportato gravi traumi: è ricoverato in codice rosso in ospedale

Per il momento non è ancora chiara la dinamica: il 49enne avrebbe perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza inferiore ai due metri. I medici e i paramedici del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e un elicottero. Ha riportato gravi traumi alla testa, al torace e a una mano. L'uomo, che sarebbe rimasto cosciente, è stato così portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Nel frattempo le forze dell'ordine si sono recate sul posto dell'incidente: hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Con loro c'erano anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della Salute del territorio che hanno verificato se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.