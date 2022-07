Nudo dopo una festa, finisce in un allevamento di api: imprenditore ucciso da oltre 200 punture Alessandro Barni è l’imprenditore di 53 anni morto nella giornata di lunedì. Il 53enne è stato visto completamente nudo mentre andava verso un campo dove è poi stato punto decine e decine di volte dalle api.

A cura di Ilaria Quattrone

La morte di Alessandro Barni è avvolta nel mistero. L'imprenditore, che viveva a Darfo Boario Terme (Brescia) è infatti finito in un allevamento di api. Gli insetti lo avrebbero poi punto decine di volte tanto da provocargli uno shock anafilattico. Non è chiaro come l'uomo sia finito in quel campo anche perché, in base alle prime ricostruzioni, sarebbe arrivato lì completamente nudo.

L'uomo aveva un'impresa di pulizie con la sorella

Sul caso stanno indagando i carabinieri. L'uomo è morto nella giornata di lunedì 18 luglio. Il tutto è avvenuto nelle campagne di Ceratello a Costa Volpino sul lago d'Iseo. In base alle prime ricostruzioni Barni, che guidava un'impresa di pulizie con la sorella, sarebbe uscito da casa di un amico probabilmente dopo una festa. Sarebbe stato visto nudo e in stato confusionale tanto che qualcuno gli avrebbe dato dei pantaloncini per coprirsi.

Un residente lo ha sentito urlare

A un certo punto sarebbe finito in un campo di arnie che altro non sarebbe che un allevamento di api. Sempre in stato confusionale, sarebbe finito nel capo dove gli insetti lo avrebbero attaccato. Nonostante i tentativi di fuga, il 53enne è stato colpito più volte: sul corpo sono state trovate duecento punture. Un residente lo avrebbe sentito urlare.

Morto per uno shock anafilattico

L'uomo avrebbe provato ad aiutarlo e poi avrebbe chiamato i soccorsi. Una volta arrivati i medici e i paramedici del 118, per il 53enne non c'era più nulla da fare: non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul corpo sono stati poi trovate oltre duecento punture di insetto. Da qui, l'idea dello shock anafilattico.