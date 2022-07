Chi era Daniele Goffi, il ragazzo di 15 anni ucciso da un’auto mentre tornava da una festa I funerali del quindicenne, travolto e ucciso da un’auto dopo una serata di festa con gli amici, si terranno mercoledì 13 luglio nella chiesa parrocchiale di Urago d’Oglio. Il conducente negativo ad alcol e droghe.

È Daniele Goffi, quindicenne di Urago d'Oglio, il ragazzino che ieri notte è stato travolto e investito da un'auto mentre rincasava camminando lungo il ciglio della provinciale che collega il paese con Rudiano (provincia di Brescia). Era in compagnia di un amico, e stava tornando dalla Notte bianca di Rudiano dopo una serata trascorsa festeggiando. Lascia la mamma Rosalia e il papà Mauro, la sorella Alessia. Il funerale verrà celebrato mercoledì 13 luglio alle 16, nella chiesa parrocchiale di Urago d'Oglio.

Per lui fin dal primo momento non c'è stato niente da fare: inutili i tentativi di rianimazione e l'intervento immediato dell'eliosoccorso. L'amico al suo fianco, invece, ha riportato solo qualche lieve ferita e un fortissimo stato di shock. Ad intervenire sul posto i Carabinieri di Castrezzato, Palazzolo e Rudiano.

Il ragazzo al volante

Il conducente del mezzo che ha travolto i due ragazzini e ucciso Daniele è un ragazzo di 23 anni del posto, classe 1998, che ha dichiarato di non aver visto i quindicenni nell'oscurità e, di conseguenza, di non essere riuscito a evitarli. Indagato per prassi per omicidio stradale, non è stato disposto nei suoi confronti alcun fermo. I primi test, intanto, hanno escluso la presenza di alcol e droghe nel corpo del guidatore.