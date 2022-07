Auto investe due ragazzini, morto un quindicenne che tornava da una festa Il quindicenne e un suo coetaneo stavano tornando a piedi dalla Notte bianca di Rudiano (Brescia), quando una macchina li ha investiti. Al volante un 23enne, che ha dichiarato di aver visto i due all’ultimo momento e di non essere riuscito a evitarli.

Stavano tornando dalla Notte bianca di Rudiano, in provincia di Brescia, e rincasavano a piedi verso il paese d'origine Urago d'Oglio. Camminavano lungo la Strada Provinciale 2 che collega il paese Rudiano con Urago i due quindicenni, quando una macchina li ha colpiti e investiti: per uno dei due ragazzini non c'è stato niente da fare. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica, è atterrato anche l'elisoccorso: purtroppo i tentativi di rianimarlo non sono serviti. Tra i presenti che sono accorsi sulla scena, anche i genitori e la sorella.

L'amico invece, coetaneo di Castelcovati, ha riportato lievi ferite e un forte stato di shock. La dinamica intanto è al vaglio dei carabinieri di Castrezzato e di Palazzolo, che non hanno disposto fermi o arresti. La Procura di Brescia aprirà un fascicolo per omicidio stradale.

Alla guida un 23enne di Urago d'Oglio, compaesano del ragazzo deceduto, che ha raccontato di aver visto solamente all'ultimo i due, nascosti dal buio della strada provinciale, e di non essere riuscito a evitarli.

A Milano

Un altro ragazzo travolto poco fa a Milano, in zona Città Studi: il venticinquenne coinvolto nell'incidente stradale, colpito in pieno da una macchina nelle prime ore della notte, adesso si trova in gravissime condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano. In questo caso, però, il conducente è fuggito: dopo l'impatto, avrebbe addirittura accelerato. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia locale milanese, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno procedendo con la ricostruzione della dinamica. È caccia al pirata della strada.