Incidente nella notte a Milano, pirata della strada travolge un ragazzo e scappa: grave un 25enne Un ragazzo di 25 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni al San Raffaele di Milano dopo essere stato investito da un pirata della strada che non si è fermato a soccorrerlo.

Un pirata della strada ha travolto e ferito gravemente un ragazzo di 25 anni nella notte appena trascorsa a Milano. Il giovane si trovava in via Bassini, in zona Città Studi, quando l'auto l'ha colpito in pieno scaraventandolo a terra. L'incidente è andato in scena pochi minuti dopo la una del mattino.

Venticinquenne investito da un pirata della strada, è gravissimo

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. A sirene spiegate sono arrivate un'ambulanza e un'automedica con a bordo i relativi equipaggi che si sono presi subito cura del 25enne, trovato con molteplici traumi molto gravi. Stabilizzato in loco, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato in condizioni molto serie. Al momento non è noto però se sia in pericolo di vita o meno.

Sulla vicenda sta indagando la polizia locale di Milano

Scappato invece il conducente dell'auto che l'ha travolto. Il pirata della strada avrebbe accelerato senza badarsi del giovane subito dopo l'impatto. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia locale milanese che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno procedendo con la ricostruzione della dinamica e la ricerca di tracce che conducano al pirata della strada per assicurarlo alla giustizia.

Incidente lungo la A1

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente lungo l'autostrada A1 in direzione di Milano. Un'auto e un autocarro si sono scontrati dando origine a lunghe code che si sono protratte per cinque chilometri. I soccorritori, giunti sul posto con le forze dell'ordine, hanno medicato un 31enne e un 56enne. Quest'ultimo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia, mentre l'altro è stato portato al San Carlo di Milano.