Incidente lungo la A1, autocarro si ribalta: autostrada chiusa e code di alcuni chilometri Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A1 in direzione di Milano.

Immagine di repertorio

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo l'autostrada A1 in direzione di Milano. Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, pochi minuti dopo le 10 un'auto e un autocarro si sono scontrati provocando il ribaltamento del secondo. Immediato l'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine che hanno preso in gestione il traffico, andato in tilt, e la situazione sanitaria dei feriti.

Incidente sulla A1, code di 5 chilometri

A rimanere coinvolti nell'incidente sono stati due uomini di 31 e 56 anni. L'Areu ha inviato tre ambulanze, un'automedica e un elisoccorso in codice rosso. Il più grande dei due è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo di Pavia, mentre l'altro è stato portato al San Carlo di Milano. Nel mentre gli agenti di polizia intervenuti hanno deciso di chiudere un tratto dell'A1, quello compreso tra Lodi e la tangenziale esterna di Milano, all'altezza del chilometro 14. Ciò ha provocato la formazione di lunghe code, arrivate fino a cinque chilometri, in direzione del capoluogo di regione lombardo. Code però anche sul senso di marcia opposto a causa dei curiosi che hanno rallentato per vedere cosa fosse successo. Sulla dinamica dello schianto stanno indagando ora gli agenti della polizia stradale di Novate che sono arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco di Lodi che hanno aiutato gli operatori sanitari e i poliziotti nella gestione e la messa in sicurezza dell'area. I disagi lungo la A1 si sono protratti fino al primo pomeriggio. Per un paio d'ore, l'uscita consigliata dall'autostrada è stata Lodi, se provenienti da Bologna.