Incidente sulla A1 tra tre tir, ritrovato il camionista disperso: si era allontanato a piedi È stato ritrovato il camionista dato per disperso a seguito dell’incidente avvenuto ieri lungo l’autostrada A21.

È stato ritrovato il camionista dato per disperso a seguito dell'incidente avvenuto ieri lungo l'autostrada A21. Il violento sinistro, che ha visto coinvolti tre tir, ha provocato il decesso di un altro camionista, morto carbonizzato. Del conducente dell'altro mezzo pesante, invece, si erano perse le tracce. Ora, a circa 24 ore dal violento schianto, l'uomo è stato ritrovato. Secondo quanto riferito dall'Ansa, il camionista si sarebbe allontanato volontariamente a piedi dal luogo dell'incidente.

La dinamica del violento incidente

Il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 5 luglio, lungo l'autostrada A21 che collega Torino con Brescia. Il sinistro si è verificato all'altezza del casello di Casteggio, paese della provincia di Pavia. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, l'impatto è stato devastante. Lo scontro tra i mezzi pesanti ha dato vita ad un'alta colonna di fumo nero visibile a distanza di chilometri. Inevitabilmente, il traffico è andato in tilt. I mezzi pesanti sono stati trovati carbonizzati insieme al cadavere di uno dei conducenti dei tir coinvolti. All'inizio si temeva anche per le sorti del disperso, fortunatamente ritrovato quest'oggi. Il terzo camionista, invece, è stato soccorso in loco dal personale sanitario del 118. Medicato sul posto, è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in condizioni non gravi. Sul caso sta indagando la polizia stradale di Alessandria ha gestito il traffico ed effettuato tutti gli accertamenti del caso. L'autostrada è stata riaperta oggi.