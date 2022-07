Incidente oggi sull’A4 tra Sirmione e Desenzano, tre feriti e code di oltre 14 chilometri Incidente sull’autostrada A4 nel tratto tra Sirmione e Desenzano del Garda: tre persone sarebbero rimaste ferite. Si registrano code per oltre 14 chilometri.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ancora un incidente lungo l'autostrada A4 tra Sirmione (Brescia) e Peschiera del Garda (Verona). L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, giovedì 21 luglio. Si tratterebbe di un tamponamento a catena. In totale sarebbero tre le persone ferite e, in base alle informazioni arrivate fino a questo momento, si sarebbero registrate code molto lunghe che avrebbero quindi mandato in tilt il traffico.

Coinvolte 5 auto e un furgone sull'A4

Nell'incidente, che si è verificato poco dopo le 7, sono rimaste coinvolte cinque automobili e un furgone. Si tratterebbe quindi di un tamponamento a catena. Dei tre feriti, uno – di cui non si conoscono le generalità – è stato trasferito con un elicottero all'ospedale di Verona.

Avrebbe riportato diversi traumi, le sue condizioni sarebbero molto gravi, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. I medici e i paramedici del 118 sono arrivati sul luogo con tre ambulanze. Non si conoscono le condizioni degli altri feriti.

Code chilometriche in autostrada

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Verona che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda – che risulta ancora incerta – e di conseguenza accertare eventuali responsabilità.

Oltre agli operatori sanitari del 118 e alla polizia, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere i veicoli e rimettere quindi in sicurezza l'intera zona. Per questo motivo due corsie dell'autostrada sono state chiuse al traffico. Questo avrebbe quindi causato code di oltre 14 chilometri che sarebbero partite da Desenzano del Garda e fino ad arrivare a Verona.