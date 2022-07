Incidente oggi sulla A4, autostrada chiusa e code fino a 9 chilometri: grave un motociclista Un motociclista è stato ricoverato in codice rosso a Bergamo dopo un grave incidente lungo la A4. L’autostrada è stata chiusa per un’ora.

Immagine di repertorio

Grave incidente lungo la A4 nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 luglio, tra Milano e Bergamo in direzione del capoluogo di provincia orobico. Tutto è successo intorno alle 16 quando un'auto e una moto si sono scontrate, provocando il grave ferimento del centauro. Al momento non è ancora nota la dinamica dello schianto che ha mandato in tilt la circolazione lungo l'autostrada.

Grave incidente lungo la A4, centauro ricoverato con l'elisoccorso

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto sono state inviate tre ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica. Le squadre di sanitari intervenute hanno raggiunto quanto prima possibile il luogo dello schianto, all'altezza del casello di uscita di Bergamo. Lì, hanno trovato il centauro riverso a terra in gravi condizioni che è stato medicato e stabilizzato sul posto prima di essere trasportato con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.

Autostrada chiusa per un'ora e code fino a nove chilometri

Raggiunti dai paramedici anche le altre due persone rimaste ferite nell'incidente che fortunatamente non sono apparse in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e chiuso il tratto di autostrada per permettere ai sanitari di svolgere le operazioni di soccorso. La chiusura del tratto per un'ora in entrambe le direzioni ha provocato lunghe file fino a nove chilometri e, di riflesso, sull’asse interurbano a causa di un altro incidente in territorio di Seriate. Qui è stata istituita un'uscita obbligatoria verso Clusone.