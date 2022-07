Schianto in autostrada, si ribalta un tir carico di segatura: grave il conducente È ancora grave il conducente del tir rimasto coinvolto nell’incidente di ieri, giovedì 30 giugno, sull’autostrada A4 tra Peschiera e Desenzano.

A cura di Ilaria Quattrone

È ancora in gravi condizioni, il conducente del camion che nella giornata di ieri – giovedì 30 giugno – è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sull'autostrada A4 tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione, in direzione Milano. Il tir si è schiantato contro un altro camion e un'automobile. Oltre al cinquantenne ricoverato, sono rimaste coinvolte altre due persone.

Non è chiara la dinamica della vicenda

L'incidente è avvenuto attorno alle 18. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda, i cui contorni sono ancora poco chiari. L'impatto è stato comunque abbastanza violento considerato che un tir si è ribaltato sul fianco e ha perso il carico di segatura. Una volta raccolti tutti gli elementi del caso, sarà possibile accertare eventuali responsabilità.

Altre due persone ferite e ricoverate in ospedale

I medici e i paramedici del 118 hanno trasferito il cinquantenne all'ospedale Borgo Trento di Verona dove è stato ricoverato in codice rosso. In base alle prime informazioni, l'uomo non sarebbe però in pericolo di vita. Meno gravi gli altri due feriti che sono stati ricoverati in codice giallo sempre nella stessa struttura.

I vigili del fuoco hanno ripristinato la circolazione

Ovviamente a causa dell'incidente si sono formate code chilometriche, disagi e rallentamenti per i cittadini. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza il manto stradale e ripristinare nel minor tempo possibile la circolazione. Oltre alla segatura infatti si era riversato anche del carburante.