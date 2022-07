Schianto in autostrada tra due tir, due uomini sbalzati fuori: uno è gravissimo Sull’autostrada A4 si è verificato uno schianto tra due tir: uno dei due camionisti è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Dopo il terribile scontro avvenuto ieri pomeriggio, martedì 5 luglio, nella giornata di oggi altri due tir si sono schiantati lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste. L'incidente è avvenuto in mattinata e poco prima delle sette e mezza: in base alle informazioni riportate fino a questo momento, sembrerebbe che un uomo sia stato ricoverato in gravi condizioni.

La motrice di uno dei camion si è staccata

L'incidente si è verificato nel tratto tra Arluno e Marcallo con Casone, in direzione Torino. Sembrerebbe che, a causa dell'impatto, la motrice di uno dei due camion si sia staccata ribaltandosi. Due uomini, che si trovavano all'interno dell'abitacolo, sono stati sbalzati fuori. Sul posto oltre agli agenti della polizia stradale, ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i medici e i paramedici del 118.

Un uomo trasferito in codice rosso in ospedale

Gli operatori hanno fornito le prime cure sul posto e poi trasferito i feriti in ospedale: un uomo di 53 anni ha riportato un trauma al cranico e al volto, dolore all'addome e non ricordava nulla di quanto accaduto. È stato quindi trasferito con un elicottero in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Meno grave, l'altra persona con lui: si tratta di un uomo di 31 anni che invece ha riportato un trauma al cranio.

I rilievi affidati alla polizia stradale

Anche nel suo caso si è optato per il trasferimento all'ospedale di Legnano. La polizia stradale ha svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: non vi sono ancora informazioni circa le cause. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza l'intera area e svolto tutte le operazioni necessarie alla rimozione dei veicoli.