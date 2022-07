Daniele, il 15enne investito e ucciso mentre tornava da una festa: mercoledì i funerali Daniele Goffi aveva 15 anni ed è stato travolto e ucciso da un’auto tra Urago a Rudiano, in provincia di Brescia. Mercoledì si svolgeranno i funerali.

A cura di Ilaria Quattrone

Daniele Goffi è morto all'età di 15 anni: è rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 2 che collega Urago a Rudiano, in provincia di Brescia. La tragedia si è verificato nella notte di sabato 9 luglio mentre tornava a casa a piedi dalla notte bianca che si era svolta proprio a Rudiano.

I funerali si svolgeranno alla parrocchia di Urago d'Oglio

Nella giornata di mercoledì 13 luglio si svolgerà alle 16 il funerale alla parrocchia di Urago d'Oglio. In base alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, il 15enne era stato alla festa con un amico. Intorno alle 23.30, non avendo trovato qualcuno che potesse riaccompagnarli a casa, hanno deciso di tornare a piedi nelle loro abitazioni. Hanno dovuto percorrere una strada lunga un chilometro che però era sprovvista di marciapiede.

La dinamica dell'incidente

Una strada percorsa da camion e auto che spesso procedono anche a una velocità sostenuta. Per questo motivo, i due avevano deciso di accendere le torce dei cellulari per farsi notare dai mezzi in transito. Appena arrivati nel loro paese e a pochi metri dal centro sportivo dove poi c'era un marciapiede molto ampio, un'auto ha travolto il 15enne.

Il 15enne sbalzato per una decina di metri

Il ragazzo sarebbe stato sbalzato per una decina di metri ed è poi morto sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi – sono arrivate due ambulanze, un'auto medica e un elicottero – per Daniele non c'è stato nulla da fare: le lesioni che ha riportato erano troppo gravi. È invece rimasto illeso l'amico che si trovava con lui.

Il ragazzo che si trovava alla guida dell'auto, un 23enne, ha raccontato ai carabinieri di Chiari che avrebbe visto i due solo all'ultimo e di non essere quindi riuscito a evitarlo. L'automobilista è indagato per omicidio stradale. È risultato comunque negativo all'alcoltest.