Notte di controlli nelle zone della movida di Milano, poliziotto preso a pugni durante un arresto Altra nottata di controlli nella zona della movida di Milano. Gli agenti della Questura si sono mossi tra Gae Aulenti, corso Como e corso Garibaldi, teatro di violente aggressioni e rapine.

Altra nottata di controlli nella zona della movida di Milano. Gli agenti della Questura si sono mossi tra Gae Aulenti, corso Como e corso Garibaldi, teatro di violente aggressioni e rapine nel cuore della notte da parte di gruppi di ragazzi. Come comunicato dalla polizia, però, gli agenti hanno trovato "una generale avversione all'operato delle forze dell'ordine, sfociata in alcune occasioni in reazione violenta". Nella nota, la Questura parla di "condizioni di oggettiva difficoltà" durante le operazioni degli agenti.

I controlli delle forze dell'ordine a Porta Garibaldi

I controlli dei poliziotti della Squadra Mobile si sono concentrati principalmente alla stazione di Porta Garibaldi, dove sono state identificate 87 persone. Nella linea metropolitana, invece, sono stati 268 gli identificati. I controlli hanno portato alla scoperta che tre ragazzi minorenni stranieri avevano rubato capi d'abbigliamento che indossavano per un totale di 375 euro. Altri due ragazzi, questa volta maggiorenni, sono stati invece indagati per detenzione di sostanze stupefacenti. Due altre persone sono invece state indagata per porto di arma da taglio e mentre ulteriori 17 sono stati sanzionati per il mancato uso della mascherina a bordo di un mezzo del trasporto pubblico. Duecentouno, infine, le persone trovate senza titolo di viaggio.

Due arrestati nella zona della movida milanese

Spostatisi nelle vie limitrofe della movida, gli agenti hanno controllato un totale di 32 persone. Di queste, 17 sono risultate avere precedenti. Due gli arrestati: il primo, cittadino 31enne del Marocco, è accusato di furto aggravato; il secondo, 21enne anch'egli marocchino, deve rispondere di rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale in quanto, per cercare di divincolarsi dalla presa degli agenti, ha colpito un poliziotto con pugni e calci al volto. Ha cercato anche di difendersi lanciando pietre.