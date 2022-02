Cinque giovani denunciati per rissa in zona corso Como a Milano: centinaia i controlli per la movida Cinque giovani, tra cui quattro ragazze, sono stati denunciati per una rissa scoppiata nella notte in zona corso Como, a Milano. Sono stati centinaia i controlli dei carabinieri nei luoghi della movida.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

L'allarme per la cosiddetta "mala movida" ha portato a una risposta sul fronte dei controlli a Milano e nell'hinterland. I carabinieri del comando provinciale, col supporto di personale del Terzo reggimento Lombardia e di rinforzi provenienti da fuori regione, negli scorsi giorni hanno intensificato il controllo dei principali luoghi di ritrovo dei giovani. Il risultato, riportato in una nota diffusa dall'Arma, è di centinaia di persone identificate e di decine tra denunce e arresti.

Tra gli episodi più significativi è da segnalare una rissa che, nella notte ha coinvolto cinque giovani in via Montegrappa a Milano, nella zona di corso Como. Si tratta di quattro ragazze tra i 17 e i 22 anni e di un ragazzo 18enne, tutti italiani, che dopo un litigio verbale per futili motivi hanno dato vita a una colluttazione con calci e pugni. L'intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Tutti i protagonisti sono stati identificati e denunciati e la minorenne è stata affidata alla famiglia. Una ragazza di 22 anni è stata inoltre medicata sul posto dal personale del 118 perché, nella rissa, è stata colpita e ferita lievemente al labbro.

Tante le persone denunciate o segnalate alla Prefettura in quanto trovate in possesso di stupefacenti. Tra gli arresti sono invece da segnalare quello di un ladro 21enne sorpreso in flagrante mentre scippava il portafoglio a un'ignara passante in zona Citylife e quello di un senza fissa dimora che lo scorso 10 febbraio ha prima aggredito senza apparenti motivi due rider della società Glovo e poi si è scagliato contro i militari e le forze dell'ordine intervenuti per cercare di bloccarlo.