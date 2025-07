video suggerito

Sequestrarono e uccisero la 18enne Cristina Mazzotti: chiesto l'ergastolo per i tre imputati La Procura Antimafia di Milano ha chiesto la condanna all'ergastolo per i tre imputati del processo per l'omicidio di Cristina Mazzotti, rapita a 18 anni a Eupilio (Como). Progettarono di sequestrare la giovane, morta durante la detenzione, per chiedere un riscatto di 5 milioni al padre.

La Procura Antimafia di Milano ha chiesto la condanna all'ergastolo per i tre imputati del processo in corso davanti al Tribunale di Como per il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti, rapita a 18 anni a Eupilio, nella Brianza comasca, la sera del 30 giugno 1975 e ritrovata morta il primo settembre successivo in una discarica di Galliate (Novara). La ragazza, tenuta prigioniera per mesi in una buca e costretta a respirare tramite un tubo, perse la vita durante la detenzione.

Gli imputati sono il 74enne Giuseppe Calabrò, reggino di San Luca residente a Bovalino; Antonio Talia, 73 anni di Africo e Demetrio Latella, anche lui di Reggio Calabria e residente nel Novarese, 71 anni, detto "Luciano", l'uomo la cui impronta digitale fu trovata sulla carrozzeria della Mini sulla quale Cristina viaggiava la sera del rapimento (e che fu attribuita all'uomo dal sistema Afis della polizia scientifica di Roma soltanto a fine 2006).

Per il sequestro e la morte di Cristina Mazzotti, negli anni, sono state condannate già tredici persone. Tra gli imputati, però, non figurarono mai gli esecutori materiali e i mandanti vicini alla ‘ndrangheta, quelli che progettarono di rapire la giovane mentre rientrava nella villa di famiglia per chiedere un riscatto di cinque milioni al padre, noto imprenditore di cereali in Brianza, e alimentare così le casse delle organizzazioni criminali del Sud. Soltanto dopo 49 anni, il 25 settembre 2024, si è aperto quindi un nuovo filone del processo, che vede i tre imputati accusati di sequestro e omicidio volontario aggravato.