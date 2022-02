Controlli a tappeto in via Lecco per la movida violenta, due arresti e quattro persone denunciate Nottata di controlli in via Lecco e dintorni, a Milano, recentemente divenuta zona di aggressioni e risse tra ragazzi della movida. I 40 carabinieri impegnati hanno arrestato due persone e denunciato altre quattro.

Nottata di controlli in via Lecco e dintorni, a Milano, recentemente divenuta zona di aggressioni e risse tra ragazzi della movida. Come comunicato dai carabinieri, sono stati 40 i militari impegnati al servizio di controllo straordinario del territorio, tutti della Compagnia di Milano Duomo e della C.I.O. del terzo Reggimento CC Lombardia. In totale, l'operazione ha portato all'identificazione e al controllo di 53 persone e dieci veicoli.

Nottata di controlli in via Lecco: due arresti e quattro denunciati

Due cittadini marocchini di 19 e 25 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso per aver strattonato una turista di 23 anni di origini tunisine cercando di rubarle il cellulare. A sventare la rapina è stata la medesima vittima che, con l'ausilio dei carabinieri, è riuscita a divincolarsi dalla presa dei due. Una volta ammanettati, i due sono stati trasferiti al carcere di San Vittore. Un ragazzo di 22 anni, cittadino italiano, è invece stato denunciato in stato di libertà perché, ubriaco, ha preso a calci un'automobile posteggiata in strada. Sorpreso dal proprietario del veicolo, lo ha aggredito provocandogli alcune ferite. L'uomo è stato ricoverato.

E ancora: un uomo di 30 anni di origini libiche è stato sorpreso dopo aver rubato il cellulare a un cittadino peruviano di 27 anni. Anch'egli è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di furto. Un altro ragazzo, invece, 29enne italiano, è stato controllato a bordo dell'auto dai carabinieri che avevano notato manovre azzardate. Risultato positivo all'alcol test, gli è stato trovato un tasso alcolemico di 1,31 grammi per litro. Infine, un cittadino di 30 anni di origini marocchine è stato denunciato per inosservanza del provvedimento di divieto di dimora. L'uomo ha violato il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano per rapina, furto e danneggiamento.