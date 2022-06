Non ce l’ha fatta Doriana, rimasta intrappolata in auto: i genitori danno l’ok per l’espianto degli organi Sei giorni fa, Doriana Scittarelli è rimasta coinvolta in un incidente: è finita con la sua auto in un canale, rimanendo intrappolata per venti minuti. Dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva, è morta a causa dei traumi riportati.

A cura di Ilaria Quattrone

Doriana Scittarelli aveva solo 29 anni. È morta sei giorni dopo il terribile incidente che l'ha vista coinvolta. La ragazza era a bordo della sua Fiat Panda quando si è scontrata contro il muretto di un'abitazione finendo poi in un canale pieno d'acqua a Rodigo, comune in provincia di Mantova. La 29enne è rimasta bloccata dentro quell'auto per circa una ventina di minuti.

La ragazza è rimasta in terapia intensiva per sei giorni

L'incidente si è verificato il 22 giugno poco dopo le 8 del mattino. A dare l'allarme erano stati alcuni passanti che avevano assistito all'incidente. A liberarla – nonostante i tentativi degli stessi che avevano dato l'allarme – erano stati i vigili del fuoco. I medici e i paramedici del 118 avevano provato a rianimarla in strada, per poi portarla in ospedale. La biologa è rimasta per sei giorni in terapia intensiva all'ospedale Carlo Poma di Mantova.

Troppi gravi i traumi riportati

Le ferite e i traumi che però ha riportato erano troppo gravi. Nel pomeriggio di martedì 28 giugno, i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. La ragazza era originaria di Sant'Apollinare, comune in provincia di Frosinone di appena 1.800 abitanti. Si era poi laureata in biologia all'università di Pisa.

Lavorava in provincia di Mantova e quando poteva tornava a casa dalla sua famiglia e dai suoi amici. I suoi genitori hanno dato il consenso per l'espianto degli organi. I funerali della ragazza si svolgeranno nel suo comune di origine. Per il momento restano sconosciute le cause dell'incidente: se questo è stato causato da un malore o un colpo di sonno.