Si ribalta con l’auto e finisce in un fossato in secca: 40enne rimane incastrata tra le lamiere In provincia di Cremona, una dona di 40 anni si è ribaltata con la sua auto finendo in un canale in secca: è rimasta intrappolata nelle lamiere.

È finita con la sua auto in un canale in secca, ma fortunatamente è stata salvata: è quanto accaduto nella giornata di ieri, mercoledì 22 giugno, dove una donna si è ribaltata con il suo veicolo finendo poi in un fosso asciutto. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale Sp1 tra Rivolta e Spino D'Adda, comune in provincia di Cremona.

La donna è rimasta intrappolata nelle lamiere

Fortunatamente la donna non ha riportato gravi ferite: è stata infatti trasferita in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. In base alle informazioni circolate fino a questo momento, la quarantenne – originaria di Melzo, ma residente a Spino – ha perso il controllo della sua auto. Dopo essere finita in un fosso in secca, è rimasta intrappolata nelle lamiere.

Si cerca di ricostruire l'esatta dinamica

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio che hanno liberato la donna dalle lamiere consentendo agli operatori sanitari del 118, intervenuti sul posto, di poterla soccorrere e portare in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Crema per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Un'altra ragazza rimasta intrappolata nella sua auto

Nella stessa giornata, in provincia di Mantova, un'altra donna, una ragazza di 29 anni, è andata a sbattere con la sua Fiat Panda contro un muretto. A causa dell'impatto si è poi ribaltata in un canale rimanendo incastrata per venti minuti. I vigili del fuoco sono riuscita a liberarla e affidarla ai soccorsi: la ragazza però si trova in prognosi riservata e le sue condizioni sono molto gravi.