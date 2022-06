Incidente stradale a Lodi, famiglia finisce con l’auto contro un mezzo agricolo: madre incastrata nelle lamiere Un’automobile si è schiantata contro un mezzo agricolo a Lodi: l’impatto è stato molto violento e una donna è rimasta incastrata tra le lamiere.

A cura di Ilaria Quattrone

Gravissimo incidente a Lodi dove nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 giugno, un'automobile è finita contro un mezzo agricolo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono messi subito all'opera per liberare la madre che era rimasta incastrata tra le lamiere. Sull'auto c'erano lei, una donna di 48 anni, il padre, un uomo di 45 anni e una bimba di nove anni. Oltre al personale sanitario del 118, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

I rilievi affidati ai carabinieri

Stando alle prime ricostruzioni, l'incidente si è verificato sulla Emilia che collega con la strada provincia 23 all'altezza della rotonda della Faustina. Dopo il terribile impatto, sono stati allertati i soccorsi: le forze dell'ordine, i carabinieri, stanno cercando di ricostruire la dinamica per cercare di capire cosa possa essere successo e accertare anche eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la madre e poi a rimuovere il veicolo così da rimettere in sicurezza l'intera area.

La donna ha riportato gravi traumi, ma non è in pericolo

Il personale sanitario ha prestato soccorso ai tre: fortunatamente, padre e bimba di nove anni, erano già fuori dall'abitacolo e non avevano riportato gravi ferite. Anche la donna, nonostante le condizioni del veicolo e il fatto che fosse rimasta bloccata tra le lamiere, non era in pericolo di vita: ha riportato diversi traumi, ma è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Maggiore di Lodi. Quella che poteva essere una tragedia, si è poi rivelato qualcosa fortunatamente solo un enorme spavento.