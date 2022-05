Auto esce di strada e finisce in un fossato senza acqua: due ferite, una donna estratta dalle lamiere Un’auto, per cause ancora da accertare, è uscita di strada ed è finita in un fossato senz’acqua: due donne sono rimaste ferite.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un grave incidente stradale sulle strade lombarde. Poco dopo quello avvenuto a Lentate sul Seveso (Monza) dove un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ferito, ne è avvenuto un altro a Pavia. Nella notte, poco prima delle 3, un'auto è uscita di strada ed è finita in un fossato senza acqua. Due donne sono rimaste ferite.

L'auto è uscita di strada

L'auto si trovava in via Oievano quando, all'altezza del rione di Mirabello, è finita nel fossato ribaltandosi. Nell'incidente sono rimaste ferite una 24enne e una 33enne. Una delle due è riuscita a uscire da sola dall'abitacolo mentre l'altra è rimasta incastrata tra le lamiere: è stato poi chiamato il numero unico delle emergenze. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha quindi inviato sul posto gli operatori sanitari del 118. I vigili del fuoco insieme al 118 hanno estratto poi la donna.

Una delle due è rimasta incastrata tra le lamiere

Entrambe, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono state trasferite in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a liberare il fossato dall'automobile e a mettere tutta la zona in sicurezza. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale: gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e soprattutto comprendere cosa sia accaduto.

L'incidente a Lentate sul Seveso

A Lentate invece due auto si sono scontrate frontalmente: una si è ribaltata e l'altra ha preso fuoco. In una delle due vi erano due giovani di 19 e 16 anni nell'altra invece un ragazzo di 22 anni. Il primo giovane, il 19enne, è stato trasferito d'urgenza in ospedale: le sue condizioni sono infatti gravissime e al momento la prognosi è riservata.