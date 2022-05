Incidente tra due auto sulla A8: una donna ferita e lunghe code Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza, in direzione Nord, sull’autostrada A8: nello scontro è rimasta ferita una donna di 58 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Lunghe code sull'autostrada A8 in direzione Varese. Qui due auto sono rimaste coinvolte in un incidente nel tratto tra Busto Arsizio e Castellanza, in direzione Nord. I fatti sono accaduti attorno alle 12.30 di oggi domenica 15 maggio. Dalle prime informazioni, nello scontro è rimasta ferita una donna di 58 anni. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono arrivate un'ambulanza e una pattuglia della Polizia Stradale di Novate. Al momento non risultano altri feriti. L'incidente ha provocato anche un rallentamento del traffico con code lunghe anche qualche chilometro.

Due bimbi travolti da un furgone nel Bresciano

Nei giorni scorsi due bambini di uno e tre anni sono finiti in ospedale dopo che sono rimasti coinvolti in un incidente a Castel Mella, comune in provincia di Brescia. I piccoli erano in bici con il loro papà, un uomo di 36 anni, quando sono stati travolti da un furgone. I fratellini non sono mai stati in pericolo di vita. Tanto però lo spavento: la bici stava attraversando la strada quando un furgone si sarebbe fermato per farla passare. In quel momento un autobus avrebbe tamponato il mezzo che, a sua volta, avrebbe urtato la bicicletta. I bimbi si trovavano nel rimorchio che però si sarebbe rovesciato. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto i sanitari hanno prestato le prime cure. I paramedici poi hanno valuto il trasferimento in codice verde al pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia per tutti gli accertamenti del caso. Anche il padre è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi.